Ещё
Названа причина «взрыва» в Симферополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС назвало причину громкого хлопка в Симферополе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Громкий хлопок в Симферополе мог произойти во время прохождения звукового барьера самолетом, заявил помощник главы ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов.

«Кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало», — цитирует Иванова РИА «Новости».

По его словам в МЧС допускают «что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок».

>> В Симферополе раздался "взрыв"

«Это нормальное явление. Поводов для паники нет», — заверил представитель МЧС, добавив, что экстренные службы следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что жители Симферополя массово сообщают о громком хлопке, который слышали во всех концах города; ему предшествовало появление странного следа на небе.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию перестали верить
Полицейские сели за подстреленного Итальянца
Кому повысят зарплаты в Новом году
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Нефть преодолела психологический барьер
Видео
03:21
Дети «захватили» Путина
Общество
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
00:35
Шаинского могут похоронить в США
Происшествия
02:26
Захарченко помиловал украинских пленных
В мире
04:08
Песков прокомментировал решение по Навальному
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение