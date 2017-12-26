Названа причина «взрыва» в Симферополе

МЧС назвало причину громкого хлопка в Симферополе

Громкий хлопок в Симферополе мог произойти во время прохождения звукового барьера самолетом, заявил помощник главы ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов.

«Кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало», — цитирует Иванова РИА «Новости».

По его словам в МЧС допускают «что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок».

>> В Симферополе раздался "взрыв"

«Это нормальное явление. Поводов для паники нет», — заверил представитель МЧС, добавив, что экстренные службы следят за ситуацией.

Ранее стало известно, что жители Симферополя массово сообщают о громком хлопке, который слышали во всех концах города; ему предшествовало появление странного следа на небе.