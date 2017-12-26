В Петербурге выпал синий снег

На Петроградской стороне в Санкт-Петербурге выпал синий снег, сообщает «Фонтанка.ру».

Местные жители предположили, что снег мог стать синим из-за вредных выбросов при сносе химико-фармацевтического завода на Аптекарском проспекте.

Очевидцы заявляют, что снег окрасился синим не равномерно, а волнами, как будто синий краситель разнесло ветром.

На место выехал Росприроднадзор и сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу.

В Петроградском районе выпал синий снег. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа, а также специалист комитета по природопользованию.



Местные жители предположили, что снег принесло ветром с Химико-фармацевтического завода №1 pic.twitter.com/kZoCXfIOX1— Николай Немчинов (@Kolyn261) 26 декабря 2017 г.

Прибыв на Петроградскую сторону, сотрудники Росприроднадзора заметили, что снег имеет разные оттенки: от светло-голубого до фиолетового. Самые темные оттенки обнаружились возле подлежащего сносу здания завода. Предварительные результаты экспертизы будут известны в ближайшее время.

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