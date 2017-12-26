Ещё
Умер Константин Калинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Константин Калинов 

Рамблер 4 часа назад
Умер Константин Калинов, основатель крупнейшего в России сайта по поиску билетов Aviasales. Об этом в соцсети Facebook сообщил его друг Василий Потемкин.
1/7  Константин Калинов умер сегодня около 9:30. Точную причину смерти 41-летнего предпринимателя в компании не уточнили
Фото:
2/7  В 2016 году Калинов заявил, что отходит от операционной деятельности в созданной им компании из-за продолжительной болезни
Фото:
3/7  Aviasales.ru — российский поисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основанный в 2007 году. Начинался как личный блог Константина Калинова
Фото:
4/7  Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Он закончил факультет подготовки оперативных сотрудников академии МВД, где получил диплом юриста
Фото:
5/7 
Фото:
6/7 
Фото:
7/7 
Фото:

Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов умер на 41 году жизни.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Россию перестали верить
Названа причина «взрыва» в Симферополе
Полицейские сели за подстреленного Итальянца
Кому повысят зарплаты в Новом году
Шаинского могут похоронить в США
Видео
03:21
Дети «захватили» Путина
Общество
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
00:35
Шаинского могут похоронить в США
Происшествия
02:26
Захарченко помиловал украинских пленных
В мире
04:08
Песков прокомментировал решение по Навальному
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение