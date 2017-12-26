Умер Константин Калинов 

1/7 Константин Калинов умер сегодня около 9:30. Точную причину смерти 41-летнего предпринимателя в компании не уточнили Фото: facebook.com/kosyan

2/7 В 2016 году Калинов заявил, что отходит от операционной деятельности в созданной им компании из-за продолжительной болезни Фото: facebook.com/kosyan

3/7 Aviasales.ru — российский поисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основанный в 2007 году. Начинался как личный блог Константина Калинова Фото: facebook.com/kosyan

4/7 Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Он закончил факультет подготовки оперативных сотрудников академии МВД, где получил диплом юриста Фото: facebook.com/kosyan

5/7 Фото: facebook.com/kosyan

6/7 Фото: facebook.com/kosyan