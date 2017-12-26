Умер Константин Калинов, основатель крупнейшего в России сайта по поиску билетов Aviasales. Об этом в соцсети Facebook сообщил его друг Василий Потемкин.
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Константин Калинов умер сегодня около 9:30. Точную причину смерти 41-летнего предпринимателя в компании не уточнили
Фото:
facebook.com/kosyan
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В 2016 году Калинов заявил, что отходит от операционной деятельности в созданной им компании из-за продолжительной болезни
Фото:
facebook.com/kosyan
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Aviasales.ru — российский поисковик авиабилетов, принадлежащий компании Go Travel Un Limited, основанный в 2007 году. Начинался как личный блог Константина Калинова
Фото:
facebook.com/kosyan
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Константин Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. Он закончил факультет подготовки оперативных сотрудников академии МВД, где получил диплом юриста
Фото:
facebook.com/kosyan
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Фото:
facebook.com/kosyan
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Фото:
facebook.com/kosyan
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Фото:
facebook.com/kosyan
Основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов умер на 41 году жизни.