Арестован ограбивший Табакова банкир

Банкир Александр Кленовский арестован в Москве, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшего председателя совета директоров и совладельца банка «Клиентский» подозревают в растрате средств кредитной организации. Ему предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата». Басманный суд столицы отправил его под домашний арест.

Следствие считает, что Кленовский самовольно оформлял кредиты на людей, которых не ставил об этом в известность, и присваивал тем самым эти деньги себе. Всего бизнесмен вывел шесть миллиардов рублей.

>> Состояние Табакова резко ухудшилось

По словам собеседника агентства, среди пострадавших от действий банкира есть режиссер и худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, который хранил в банке 677 миллионов рублей, а также призер Олимпиады 1980 года в составе баскетбольной сборной СССР Андрей Лопатов.

Накануне СМИ сообщили о резком ухудшении состояния Олега Табакова, который с ноября находится в московской больнице с воспалением легких.