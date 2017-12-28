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Свидетельница рассказала о последствиях взрыва в Петербурге
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У женщины было лицо в крови, мужчина хромал — свидетельница рассказала о последствиях взрыва в Петербурге 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: РИА Новости

В среду вечером в супермаркете торговой сети «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, прогремел взрыв.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что неизвестный мужчина заложил самодельное взрывное устройство в камере хранения магазина. Мощность взрыва эквивалента 200 граммам тротила.

«Сегодня около 18.45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения», — сообщили в НАК, передает РИА Новости.

В результате ЧП пострадали десять человек, медики им оказывают помощь. Состояние одного из раненых оценивается, как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. Помещение магазина повреждено.

«У женщины была куртка порвана, лицо в крови, один мужчина хромал. Было много дыма», — рассказала свидетельница взрыва.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

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