Москвича под дулом пистолета заставили купить iPhone

Москвич купил iPhone под дулом пистолета

Преступники заставили жителя Москвы купить iPhone, угрожая пистолетом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел на Суздальской улице в Восточном административном округе Москвы. Злоумышленники, угрожая пистолетом, приказали мужчине сдать свой автомобиль в ломбард, а также взять на свое имя кредит и купить iPhone. Получив деньги и мобильный телефон, преступники скрылись.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале прошлой недели неизвестные ограбили бомбоубежище в Москве. Из защитного объекта, который расположен в здании школы на Базовской улице в Северном округе столицы, пропала система оповещения, стоимость которой оценивается в 50 тысяч рублей.