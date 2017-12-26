Что привело к трагедии с автобусом-убийцей в Москве

Число погибших в ДТП с подмосковным автобусом возле метро "Славянский бульвар" достигло пяти человек. Количество пострадавших устанавливается.

Полицейские задержали для допроса водителя "ЛиАЗа" — 59-летнего Виктора Тихонова, заехавшего 25 декабря в подземный пешеходный переход. В "Мострансавто" он проработал 17 лет. В свою очередь эксперты выдвигают версии и обсуждают детали случившегося.

>> Соседи рассказали о водителе попавшего в ДТП автобуса

Как отметил представитель перевозчика, автобус, работавший на маршруте № 818 "Сколково — метро Славянский бульвар", был выпущен в 2016 году, а в эксплуатации находится с 2017 года. Перед выездом он прошел техосмотр: "ЛиАЗ" был исправен, сообщает "Московский комсомолец".

По данным пресс-службы ГУП МО "Мострансавто", обязательный медосмотр проходят и все водители. В ходе него у них проверяют давление, а также наличие в организме алкоголя и наркотических веществ.

"Отклонений от нормы у водителя Тихонова выявлено не было", — заверили в пресс-службе.

Известно, что пострадавшие в ЧП пешеходы получат компенсацию по ОСАГО около 500 тысяч рублей каждому за причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, им выплатят по 400 тысяч за повреждение имущества. Пассажиры "Мострансавто" застрахованы в ГК "СОГАЗ".

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, все автобусы региона пройдут дополнительные технические проверки.

"Скорее всего, автобус действительно был исправен, а виноват в ДТП водитель", — считает эксперт московской школы вождения Николай Федорчук.

По его мнению, ситуация могла развиваться следующим образом.

"Когда водитель подъехал на конечную, руль у него был вывернут вправо, он поставил машину на ручник, а переключатель коробки не в положение "паркинг", а на "движение". Потом он решил подвинуть автобус вперед, снял с ручника, и машина автоматически поехала вправо, следуя положению руля", — говорит Федорчук.

Поскольку сила инерции движения у автобуса очень большая, машина смогла легко въехать на тротуар и дальше лишь набирала скорость.

"Возможно, что водитель от стресса еще и перепутал педали тормоза и газа. Но главное тут другое — были нарушены, на мой взгляд, правила техники безопасности. Машина не была поставлена на "паркинг" — руль, а значит, и колеса были направлены вправо, в сторону тротуара, а положение переключателя коробки передач в режиме "D” сделало свое черное дело", — добавил эксперт.