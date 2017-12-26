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Соседи рассказали о водителе попавшего в ДТП автобуса
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Соседи рассказали о водителе въехавшего в переход автобуса 

Рамблер 5 часов назад

Знакомые водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции московского метрополитена «Славянский бульвар», рассказали RT о его характере.

По словам его соседки по имени Ольга, мужчина не употреблял алкоголь, никогда не участвовал в каких-либо скандалах, был спокойным человеком и «даже голос никогда не повышал».

«Никто про него плохого не скажет», — заявила она.

Накануне на западе столицы автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, пострадали 15. Согласно предварительному анализу экспертной группы ГАЗ, водитель автобуса не пытался тормозить перед происшествием.

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