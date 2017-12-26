В Москве обстреляли скорую

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Неизвестный обстрелял скорую помощь на севере Москвы 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

На севере столицы неизвестный из пневматического оружия обстрелял автомобиль скорой помощи, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России.

Отмечается, что в полицию обратились медики, заявив, что их автомобиль попал под обстрел на Беговой улице.

"Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный, предположительно из пневматического оружия, произвел выстрел в служебный транспорт работников скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция ведет розыск злоумышленника.

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