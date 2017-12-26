В Москве обстреляли скорую

Неизвестный обстрелял скорую помощь на севере Москвы

На севере столицы неизвестный из пневматического оружия обстрелял автомобиль скорой помощи, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России.

Отмечается, что в полицию обратились медики, заявив, что их автомобиль попал под обстрел на Беговой улице.

"Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный, предположительно из пневматического оружия, произвел выстрел в служебный транспорт работников скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция ведет розыск злоумышленника.