В Москве обстреляли скорую

На севере столицы неизвестный из пневматического оружия обстрелял автомобиль скорой помощи, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России.
Отмечается, что в полицию обратились медики, заявив, что их автомобиль попал под обстрел на Беговой улице.
"Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный, предположительно из пневматического оружия, произвел выстрел в служебный транспорт работников скорой помощи", — сообщили в ведомстве.
В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция ведет розыск злоумышленника.