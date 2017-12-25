По Москве колесят «автобусы-убийцы»

Автобусы ГУП «Мострансавто» выходят на маршруты с серьезными неисправностями. Результаты ноябрьской проверки автопарка подмосковного предприятия оказались в распоряжении Life.ru.

Как сообщает издание, в ноябре автобусы ЛиАЗ, принадлежащие «Мастрансавто», проверяла ГИБДД по Московской области.

Согласно документам, один из ЛиАЗов предприятия, с госномером ЕУ745, был выпущен на линию с неисправностью тормозной системы. Часть автобусов была незаконно переоборудована, часть не до конца укомплектована. Как минимум три автобуса не прошли техосмотр в срок.

Днем в понедельник, 25 декабря, автобус «Мострансавто», следовавший от станции метро «Славянский бульвар» в инновационный центр «Сколково», заехал в подземный переход и сбил 15 человек. Четверо из них погибли. Водитель автобуса заявил, что не смог остановить машину.

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