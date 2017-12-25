Ещё
По Москве колесят «автобусы-убийцы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По Москве колесят «автобусы-убийцы» 

Рамблер 6 часов назад

Автобусы ГУП «Мострансавто» выходят на маршруты с серьезными неисправностями. Результаты ноябрьской проверки автопарка подмосковного предприятия оказались в распоряжении Life.ru.

Как сообщает издание, в ноябре автобусы ЛиАЗ, принадлежащие «Мастрансавто», проверяла ГИБДД по Московской области.

Согласно документам, один из ЛиАЗов предприятия, с госномером ЕУ745, был выпущен на линию с неисправностью тормозной системы. Часть автобусов была незаконно переоборудована, часть не до конца укомплектована. Как минимум три автобуса не прошли техосмотр в срок.

Днем в понедельник, 25 декабря, автобус «Мострансавто», следовавший от станции метро «Славянский бульвар» в инновационный центр «Сколково», заехал в подземный переход и сбил 15 человек. Четверо из них погибли. Водитель автобуса заявил, что не смог остановить машину.

>> Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты результаты анализа трагедии в Москве
Цымбалюк-Романовская схватила нового пенсионера
Стала известна секретная военная сделка Китая
«Газпром» включил счетчик Украине
США скупают российские истребители
Видео
00:55
США скупают российские истребители
Оружие Армия
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Опубликовано видео трагедии с автобусом в Москве
Происшествия Общество
04:08
«Он все понимает»: юристы об отказе ЦИК допустить Навального
Политика Статьи
00:36
По Москве колесят «автобусы-убийцы»
Происшествия
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:29
Кобзона исключили из совета при Минкульте
Общество
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение