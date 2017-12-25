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Российская туристка погибла в Таиланде
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Российская туристка погибла в Таиланде 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Department Of Marine And Coastal Resources

Туристка из Вологды утонула во время морской прогулки в Таиланде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Подробности инцидента не известны. Руководство гостиницы на острове Пхукет, где отдыхала россиянка, утверждает, что трагедия произошла по вине самой туристки.

>> В Таиланде погибла российская туристка

Известно, что женщине был 41 год, она жила в поселке Куркино Вологодской области и работала медсестрой. За несколько дней до смерти она предупредила маму, что собирается на морскую прогулку, и попросила ей не звонить, так как не сможет ответить.

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