Экс-сотрудник «Мострансавто» заявил о неисправности автобусов

Бывший сотрудник «Мострансавто» заявил о неисправности большого количества автобусов

Автобус, въехавший в подземный переход. Водитель госпитализирован. Вновь обсуждается версия резкого ухудшения его самочувствия в момент аварии. Как и все остальные. Наблюдатели до сих пор не могут поверить в то, что к трагедии могло привести случайное стечение обстоятельств. Business FM, тем временем, удалось пообщаться с бывшим сотрудников «Мострансавто», который в прошлом водил автобус марки ЛиАЗ.

У следствия все еще две версии ДТП: техническая неисправность и человеческий фактор. 58-летний Виктор Тихонов имел огромный водительский стаж. По данным «МК», за текущий год он был оштрафован пять раз — три раза за превышение скорости, и по одному — за невключенные габаритные огни и управление неисправным транспортным средством. Собеседник Business FM, ранее работавший в «Мострансавто», утверждает, что последним в компании никого не удивить

«Пока до критического момента они не доведут, автобусы эти не ремонтируются. Например, ночью в парк попадает не меньше 40 заявок на ремонт автобуса. На ночь остается всего, по-моему, человек пять механиков и один главный. Они просто физически не могут эти автобусы потянуть. Поэтому автобусы в таком ужасном состоянии. У меня на протяжении полутора лет рабочий день начинался на полчаса раньше: это мне надо было почти ведро масла залить, потому что из автобуса постоянно где-то течет масло или еще что-то. Либо за свой счет. Из своего кармана можешь механику дать, они твой автобус посмотрят».

Своего имени бывший водитель попросил не называть. В «Мострансавто» категорически отрицают подобные обвинения. Автобус, попавший в аварию на Кутузовском, перед выходом на линию был исправен, заявила представитель компании Диана Симоненко.

Диана Симоненко, представитель компании «Мострансавто»

«Перед выездом на линию проходил предрейсовый технический осмотр, были проверены системы, обеспечивающие техническую безопасность перевозок, в том числе, рулевое управление и тормозная система. Все показатели были в норме».

Бывший водитель утверждает, что в компании были случаи, когда предрейсовый осмотр никаких проблем не выявлял, но уже на маршруте тормоза внезапно отказывали. Заявление производителя автобуса ЛиАЗ о том, что двойная система защиты тормозов не могла выйти из строя, собеседник Business FM прокомментировал так:

«То, что говорят, там двойная система тормозов, у меня тормоза отказывали на Беловежской улице. Хоть там и стоит вот эта система, в автобусе и так часто, что не все колеса тормозят. И эта система, когда воздух уходит, на старых автобусах ЛиАЗ-5256, у меня, получается, в Москве два раза тормоза отказывали».

При этом водитель утверждает, что причиной аварии, скорее всего, стал все-таки человеческий фактор. По его словам, даже на необслуживаемых автобусах с реальными проблемами с тормозной системой, и тормоза, и рулевое управление не могут выйти из строя одновременно. Виктору Тихонову или внезапно стало плохо или он уснул, уверен собеседник Business FM:

«Даже если у водителя откажут тормоза, вот я, например, искал об кого дешевле мне тормозить. То есть об какую-нибудь «Газель» мягкую, чтобы людей до горки не допустить. А он тупо именно крепко уснул. Чем больше стаж, тем ты уверенней едешь. Монотонность именно работы. Это называется «водительский сон». Как вам объяснить-то, за дорогой как бы управляешь, следишь. Например, как функция работает мозга, впереди тормозные огни загораются, и ты от этого тормозишь и просыпаешься от того, что нажимаешь на тормоз. То есть покачнуло тебя, проснулся. Сам я один раз, если честно, засыпал».

Версия о том, что водитель уснул, кажется сомнительной хотя бы потому, что автобус изначально стоял на месте. Согласно показаниям Тихонова, он сам привел машину в движение, желая перепарковаться, и лишь потом что-то пошло не так. По данным источников «Интерфакса», у водителя автобуса, сбившего людей в переходе, диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ребер и гипертонический криз. Давление у Тихонова могло повыситься как на фоне стресса от осознания произошедшего, так и накануне, когда он находился за рулем.

Альбина Стрельченко, врач-терапевт

«Это головная боль, это нарушение концентрации внимания, нарушение зрения может быть. Перед глазами круги, мушки могут. Естественно, нарушение скорости реакции».

Ранее сообщалось, что в день трагедии Тихонов вышел на работу в свой выходной и за рулем именно этого автобуса он был впервые. Озвучивалась версия того, что под педаль тормоза могла попасть бутылка с водой.

Подобные мелочи действительно могут привести к непоправимым последствиям. Именно поэтому нельзя вести машину в открытой обуви. Именно поэтому нельзя перевозить в транспорте домашних питомцев без клеток, ведь, если кошка внезапно прыгнет на пол и окажется под педалью тормоза, пострадать может не только животное. В таком случае на простое осознание того, что машина почему-то не тормозит и на несколько попыток еще раз нажать на педаль, уходят драгоценные секунды.

Судя по видео, на котором запечатлена трагедия на Кутузовском проспекте, на то, чтобы автобус тронулся с места и остановился, забрав жизни четырех человек и травмировав еще около десяти, ушло всего пять секунд.