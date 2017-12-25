«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве

Виктор Тихонов, водитель въехавшего в подземный переход автобуса, на допросе заявил, что хотел уступить место на стоянке другому подъехавшему автобусу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я подъехал на остановку "Славянский бульвар", это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — рассказал Тихонов.

Рейсовый автобус заехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве и сбил выходящих из перехода людей. В результате происшествия погибли 4 человека, около 15 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, также получил серьезные травмы. Он задержан, его допрашивают следователи.

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