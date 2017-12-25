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Водитель въехавшего в пешеходов автобуса задержан
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Водитель въехавшего в пешеходов автобуса задержан 

Рамблер 4 часа назад

Водитель, находившийся за рулем автобуса, сбившего пешеходов в Москве, выжил, его задержала полиция, cообщает РЕН ТВ.

По последним данным, в результате наезда автобуса погибли четыре человека. Около 10 человек пострадали.

>> Автобус сбил группу пешеходов в Москве

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход.

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