Водитель въехавшего в пешеходов автобуса задержан

Водитель, находившийся за рулем автобуса, сбившего пешеходов в Москве, выжил, его задержала полиция, cообщает РЕН ТВ.

По последним данным, в результате наезда автобуса погибли четыре человека. Около 10 человек пострадали.

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По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход.