Трагедия с автобусом в Москве

Водитель, находившийся за рулем автобуса, сбившего пешеходов в Москве, выжил, его задержала полиция

3/10 Водитель, находившийся за рулем автобуса, сбившего пешеходов в Москве, выжил, его задержала полиция

Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход

2/10 Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход

По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

1/10 По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Автобус сбил людей, въехав в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает Life. Пострадали от десяти до 15 человек. Mash сообщает о пяти погибших.

На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

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