Трагедия с автобусом в Москве
Автобус сбил людей, въехав в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает Life. Пострадали от десяти до 15 человек. Mash сообщает о пяти погибших.
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По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге
Фото:
twitter.com/Ирина Курочкина
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Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход
Фото:
instagram.com/lorik3003
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Водитель, находившийся за рулем автобуса, сбившего пешеходов в Москве, выжил, его задержала полиция
Фото:
instagram.com/anatoliy_antonov
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Фото:
instagram.com/kozhazakaz
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Фото:
instagram.com/lorik3003
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Фото:
twitter.com/EliasZotov
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Фото:
instagram.com/kozhazakaz
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Фото:
instagram.com/marispiritto
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Фото:
twitter.com/FederalPress
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Фото:
instagram.com/albina_magdalena
На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.
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