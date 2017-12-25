Автобус сбил людей на Славянском бульваре в Москве

Автобус сбил группу пешеходов в Москве

Автобус сбил людей, въехав в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщает Life.

Пострадали от десяти до 15 человек. Mash сообщает о пяти погибших.

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Сообщается, что автобус въехал в подземных переход.

Водитель автобуса задержан. В ближайшее время его доставят на допрос в УВД ЗАО. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Однако на видео, снятом очевидцами, видно, что автобус сначала долго стоит на месте, после чего стартует, выезжает на тротуар, а затем — в подземный переход.

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