На рынке в Петербурге 50 человек устроили перестрелку из-за аренды

Около 50 человек стали участниками перестрелки на территории рынка Апраксин двор в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает «78.ru».

По данным издания, причиной перестрелки стал стал вопрос аренды. Три человека ранены были из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции, прибыли машины скорой помощи.

По факту инцидента проводится проверка.

В конце сентября крупный конфликт произошел возле крупного торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в столичном районе Люблино. Поводом стало избиение охраной ТЦ одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета. На место событий прибыл оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии, сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами.

По данным разных источников, число задержанных варьировалось от 100 до 250 человек.