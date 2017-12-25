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На российском радио раздались крики «Слава Украине!»
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Хакеры взломали самую загадочную радиостанцию России и проорали «Слава Украине!» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Вечером 24 декабря радиолюбители обнаружили, что радиостанция «УВБ-76» (также именуемая «жужжалкой») прекратила свое вещание. Об этом пишет TJournal.

На странице радиостанции «ВКонтакте» пользователи пожаловались, что не услышали в эфире гудок, означающий работу станции.

TJournal пишет, что примерно в 21:00 мск на волнах «УВБ-76» прозвучал рэп на русском языке, а затем в эфире несколько минут звучало зацикливание криков «Слава Украине!»

Коротковолновая радиостанция «УВБ-76» начала вещание в 1976 году. В августе 2017 года на «Би-би-си» появился материал, рассказывающий о станции. В нем предполагается, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако никто из государственной организации эту информацию «Би-би-си» не подтвердил. Ее возможное местонахождение — Ленинградская область. Также в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений. В настоящий момент в эфире преимущественно транслируется шум, однако на YouTube хранятся записи изредка транслируемых в эфире станции имен и цифр. Последняя из них датируется 17 декабря.

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