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Юный неонацист расстрелял родителей экс-подруги
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Юный неонацист расстрелял запретивших дочке общаться с ним родителей 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Twitter

17-летний житель американского города Лортон в штате Вирджиния застрелил родителей своей подруги, запретивших дочери общаться с ним. Об этом пишет газета Тhe Washington Post.

Жертвами стали 48-летний Скотт Фрикер и 43-летняя Бакли Кун-Фрикер. Молодой человек пробрался в их дом ночью и убил, после чего выстрелил себе в голову. С тяжелым ранением он был госпитализирован.

Юноша и девушка познакомились летом прошлого года и стали дружить. Но родители девочки увидели у ее возлюбленного в соцсетях оправдания сжигания книг в нацистской Германии, призывы устроить «белую революцию» и оскорбления в адрес евреев. Родители запретили дочке общаться с парнем, и та послушалась запрета. В минувший четверг она заявила, что разрывает отношения.

В октябре стало известно, что группе британских неонацистов предъявлены обвинения в различных преступлениях. В частности, один из членов группировки хотел с помощью мачете убить депутата парламента.

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