Радиоведущий умер после корпоратива

Украинский ведущий умер после корпоратива

В ночь на воскресенье, 24 декабря, скоропостижно скончался многолетний ведущий радио «Люкс FM» и «Радио 24» Олег Мосесов, более известный как Олег Середа.

«Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не доехал — по дороге у него случился инфаркт», — расссказал ZAXID.NET отец Олега Игорь Мосесов.

Олег Мосесов родился 8 октября 1974 года во Львове.

На радио Мосесов работал с 2003 года. С 2009 года он работал ведущим радио «Люкс FM».

У него осталась жена и трое сыновей.