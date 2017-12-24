Украинский «перебежчик» попросил Россию о помощи

Оставивший часть военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

«Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области», — сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону, передает ТАСС.

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Военный рассказал, что в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть из-за неуставных отношений.

Вопрос о статусе беженца будут решать уполномоченные российские структуры.