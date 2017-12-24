Убит Дато Панкисский

Криминальный авторитет из Грузии убит в Стамбуле

В Стамбуле убит 36-летний гражданин Грузии Давид Алханишвили, более известный как "Дато Панкисский", информацию об этом подтверждают родители и родственники убитого, сообщает телеканал Rusvavi2.

По информации родственников, которые проживают в селе Шалаури Телавского района, Давида Алханишвили застрелили неизвестные, когда он обедал в одном из ресторанов в Стамбуле.

В настоящее время начаты процедуры для доставки тела Давида Алханишвили, который является уроженцем села Омало в Панкисском ущелье Грузии, на родину.

По информации телеканала, Алханишвили был связан с воровским миром, и его убийство, считают местью приближенных криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой.