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Убит Дато Панкисский
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Криминальный авторитет из Грузии убит в Стамбуле 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Reuters

В Стамбуле убит 36-летний гражданин Грузии Давид Алханишвили, более известный как "Дато Панкисский", информацию об этом подтверждают родители и родственники убитого, сообщает телеканал Rusvavi2.

По информации родственников, которые проживают в селе Шалаури Телавского района, Давида Алханишвили застрелили неизвестные, когда он обедал в одном из ресторанов в Стамбуле.

В настоящее время начаты процедуры для доставки тела Давида Алханишвили, который является уроженцем села Омало в Панкисском ущелье Грузии, на родину.

По информации телеканала, Алханишвили был связан с воровским миром, и его убийство, считают местью приближенных криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой.

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