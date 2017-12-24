Корейский Boeing запросил экстренную посадку в Хабаровске

Лайнер Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Korean Air, экстренно прервал полет из Вашингтона в Сеул для посадки в Хабаровске. Самолет был вынужден приземлиться в российской воздушной гавани из‐за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Аэропорт Хабаровска готовится принять вынужденную посадку самолета Boeing 777 авиакомпании Korean Air в течение 10–15 минут. По докладу командира, одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Оказываемая на борту помощь пассажирами с медицинским образованием результата не дала. На аэродром вызвана кардиореанимационная бригада», — рассказал источник в экстренных службах.

По сообщению источника, после того как пассажир будет снят с рейса, самолет продолжит полет.