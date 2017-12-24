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Найден похожий на пропавшую подлодку объект
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Найден похожий на пропавшую подлодку объект 

Рамблер 3 часа назад

Российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс" исследует обнаруженный у берегов Аргентины объект, похожий на подводную лодку «Сан-Хуан», сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС страны.

Ранее его обнаружил аргентинский эсминец «Саранди». Исследовать объект при помощи российского аппарата будет судно «Мальвинские острова».

В зону поисков субмарины направилось также исследовательское судно российского ВМФ «Янтарь», оно возобновит поиски подлодки с понедельника.

>> Главу ВМС Аргентины отправили в отставку после инцидента с подлодкой

По данным ВМС страны, погода для поисков подходящая.

Подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник 35-летняя Элиана Мария Кравчик. В поисках принимали участие США, Великобритания, Франция, Германия, Бразилия, Чили, Перу, Колумбия и Уругвай. В начале декабря ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению членов экипажа прекращается.

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