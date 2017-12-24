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В ЯНАО вспыхнул жилой дом
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Четыре человека стали жертвами страшного пожара в жилом доме в ЯНАО 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: МЧС РФ

В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли двое детей и двое взрослых.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ночь на 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп в 260 км от Нового Уренгоя около 02:00 по местному времени.

«Сигнал о пожаре в частично расселенном деревянном жилом доме в селе Красноселькуп поступил ночью в районе 2 часов. По прибытию наблюдалось сильное задымление в двух подъездах. При осмотре здания обнаружено возгорание в одной из квартир второго этажа. Некоторые жильцы самостоятельно эвакуировались из дома, двоих людей пожарные вывели с первого этажа», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МЧС, в результате инцидента четыре человека погибли, еще три человека были госпитализированы.

Отмечается, что тушение пожара длится более шести часов, в нем принимают участие 20 человек личного состава и 5 единиц техники. На фотографиях с места возгорания видно, что огнем охвачено все здание. Часть жилого дома обрушилась.

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