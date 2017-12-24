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Любовница Захарченко бежала из России
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Любовница Захарченко бежала из России 

Lenta.ru
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Любовница арестованного за взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина покинула Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к делу источник.

«Марина Семынина покинула Россию в понедельник 18 декабря», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился ответить на вопрос, каким образом та смогла пересечь границу — следствие подозревает ее в незаконном получении заграничных паспортов.

21 декабря Семынина заявила, что могла утопить в Москве-реке 585 миллионов рублей. «Да, такие деньги были на моем счету. Но сейчас их нет. … Я не обязана отчитываться, куда их дела. Может, в Москву-реку выкинула, утопила», — сказала она.

В том же интервью Семынина рассказала, что у нее с дочерью изъяли загранпаспорта, после чего она обратилась в коммерческую организацию — «Мне сделали документ за 3 дня. Мы слетали и вернулись. Я сбегать не собираюсь».

Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте. Генпрокуратура требовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги; Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.

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