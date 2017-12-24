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Стюардесса выпала из самолета во Внуково
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Стюардесса выпала из самолета во Внуково 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В аэропорту Внуково стюардесса серьезно пострадала, упав с трехметровой высоты из самолета, в который загружалось питание. Это случилось на борту готовящегося к вылету в Ханты-Мансийск самолета авиакомпании Utair. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Стюардесса была госпитализирована в бессознательном состоянии, сообщает ТАСС.

В воскресенье стало известно, что сотрудницу авиакомпании UTair, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным пресс-службы, ей оказана медицинская помощь в полном объеме, она покинула больницу.

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