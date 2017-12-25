Раскрыты результаты анализа трагедии в Москве

«Группа ГАЗ» опубликовала предварительные итоги анализа ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего днем в понедельник возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — цитирует сообщение РИА «Новости».

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Кроме того, «ГАЗ» считает, что водитель автобуса даже не пытался затормозить.

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — говорится в сообщении компании.