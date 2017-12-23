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Во Внуково экстренно сел самолет
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Источник: во Внуково из-за протечки топливного бака экстренно сел самолет 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: The Boeing Сompany

Boeing-737 авиакомпании Utair экстренно сел в аэропорту Внуково из-за протечки топливного бака, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в эстренных службах.

«Командир самолета «Боинг-737» авиакомпании «Utair» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сказал источник.

Он отметил, что оба двигателя при посадке работали штатно, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске экстренно сел лайнер из Новосибирска.

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