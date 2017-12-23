Ещё
В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории. При досмотре багажа у 46-летней подданной Соединенного Королевства обнаружили ручную гранату, сообщает Daily Mail.

Впоследствии выяснилось, что это хорошо сделанный муляж, который педагог по имени Джули везла своим ученикам. По словам женщины, она купила его на обычном рынке в российской столице.

После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России.

Издание отмечает, что женщина приезжала в Москву на пару дней в отпуск. Инцидент произошел 21 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

В августе этого года в австрийском городке Книттельфельд (федеральная земля Штирия) 12-летний подросток нашел в мусорном баке противотанковую гранату. Свою находку он отнес в полицейский участок, чем вызвал переполох среди стражей порядка. В правоохранительных органах заявили, что любой боеприпас, даже если он старый и ржавый, представляет опасность, а его обезвреживанием должны заниматься исключительно саперы или взрывотехники.

Lenta.ru: последние новости
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика Поедающего пельмени дома Навального массово расстреляли в интернете Десятилетняя знаменитость погибла при пожаре в лондонском зоопарке
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение