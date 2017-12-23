В США здоровому ребенку сделали 13 операций

В США здоровый ребенок перенес 13 операций из-за мнительности матери

Чрезмерно мнительная жительница Техаса на протяжении нескольких лет водила своего малолетнего ребенка на многочисленные обследования, утверждая, что он болен, тогда как он оказался полностью здоровым. Об этом сообщает газета Dallas News.

Мальчик, которому сейчас восемь лет, временно отдан на попечение отца, который многие годы настойчиво добивался справедливости, в 2012 году в отношении мужчины был даже вынесен запрет видеться с сыном.

34-летняя женщина заявляла властям, в том числе и в ходе судебного разбирательства, что у мальчика, родившегося недоношенным, редкое генетическое расстройство, к которому присоединилось онкологическое заболевание.

С 2009 по 2013 годы ребенок был на обследованиях 323 раза и перенес 13 операций, несколько раз его обеспечивали искусственным кормлением через трубку. Помимо этого, мать пыталась поместить ребенка в очередь на пересадку легких и обеспечить услугами хосписа.

Сейчас женщине предъявлено обвинение в причинение ребенку травм, повлекших существенный вред здоровью, ее выпустили под залог и запретили общаться с детьми, которые ранее были изъяты и помещены в приемную семью.

Согласно окончательному заключению врачей, у потерпевшего нет болезней, которые ему приписывала мать, он не нуждается в пересадке легких или паллиативном лечении.

По мнению экспертов, поведение женщины продиктовано наличием у нее так называемого синдрома Мюнхгаузена, перенесенного на другого человека — когда опекун преувеличивает расстройства здоровья подопечного или выдумывает несуществующие заболевания.