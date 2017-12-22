В Сан-Франциско предотвращен теракт

ФБР отчиталась о предотвращении террористической атаки в Сан-Франциско, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News.

>> ФСБ предотвратила крупный теракт

Соглсно предоставленному ФБР документу, теракт планировалось провести в одном из оживленных туристических мест Сан-Франциско в канун католического рождества.

Полиция арестовала жителя калифорнийского города Модесто Эверитта Аарона Джеймсона, который признался, что готовил атаку в одном из районов Сан-Франциско. По словам Джеймсона, он бывал там ранее и знал, что в этом месте всегда много людей.