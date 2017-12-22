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Задержанные сбежали из зала суда в Москве
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Источник сообщил о побеге двоих задержанных из Кузьминского суда Москвы 

RT на русском 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Полиция разыскивает двоих мужчин, сбежавших из Кузьминского суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Двое задержанных совершили побег из здания Кузьминского суда. В настоящее время ведётся их розыск», — заявил источник.

В суде рассматривалось административное дело о нарушении миграционного законодательства в отношении двух иностранцев.

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Отмечается, что при побеге мужчины находились без наручников.

В октябре в Италии двое заключённых сбежали после обеда с Папой Римским.

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