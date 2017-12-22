«Водитель был невменяем, его просто положили на снег»

В Липецке набирает обороты скандал вокруг резонансного ДТП, в котором неадекватный водитель Porsche, никогда не имевший водительских прав, наехал на тротуаре на бабушку с маленьким ребенком. Очевидцам пришлось разбить стекло, чтобы достать его из машины, после чего виновника в бессознательном состоянии уложили на снег. По результатам экспертизы виновник аварии оказался трезвым и теперь с большой долей вероятности отделается лишь небольшим штрафом.

Авария произошла 8 декабря, когда водитель Porsche Cayenne, житель Тамбова, потерял управление и выехал на тротуар. Там он наехал на 59-летнюю женщину с внуком. Пенсионерка успела заметить летевший на них внедорожник и инстинктивно оттолкнула в сторону внука, который в итоге не пострадал. Самой избежать наезда возможности у нее уже не было. На счастье, инцидент произошел на парковке, и поэтому через несколько метров Cayenne врезался в стоявшую машину — скорее всего, это и спасло жизнь бабушки.

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Водитель внедорожника, как выяснилось, находился абсолютно в неадекватном состоянии.

«Свидетели выбили стекло, чтобы заглушить машину и вытащить водителя, который в этот момент находился в невменяемом состоянии. Женщина оставалась живой, но ее голова была зажатой между колесом и бордюром. С помощью домкратов удалось поднять машину и вытащить женщину», — рассказал один из очевидцев местным СМИ.

Другие сообщали, что к моменту, когда водителя начали вытаскивать из машины, он лежал на руле и «что-то мычал».

«Он был настолько невменяем, что у него даже истлела сигарета во рту. Поэтому его просто положили на снег рядом с авто и ждали приезда полиции», — говорят очевидцы.

Несмотря на отсутствие верхней одежды, лежавший на снегу нарушитель так и не пришел в себя, оставшись «в отключке». Фотографии очевидцев это подтверждают — мужчина фактически пребывает в состоянии полутрупа, и на снимках отчетливо можно разглядеть ту саму истлевшую сигарету во рту.

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Подняться на ноги лихач смог лишь минут через 20 и удивленно спрашивал у окружающих, где он находится и что происходит.

«Продуть» нарушителя, который ко всему прочему, как сообщается, не имел водительских прав, сотрудники ГИБДД не смогли.

Его отправили для сдачи анализов в областной наркологический диспансер. Ррезультаты исследования спустя 10 дней показали абсолютную трезвость водителя Porsche.

В настоящий момент в отношении водителя полиция смогла выписать лишь два административных протокола: за езду без прав и за езду по тротуару.

Сейчас в местной полиции ожидают заключения экспертизы о степени травм, полученных женщиной. Известно, что у пострадавшей женщины диагностирована черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, а также множественные ушибы мягких тканей головы, конечностей, грудной клетки. Если будет признано, что все это является тяжким вредом здоровью, то мужчину ждет уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Впрочем, вполне вероятно, что повреждения классифицируют и как легкий или средний вред здоровью, и 35-летний водитель Porsche отделается относительно небольшим штрафом.

Результаты медицинской экспертизы водителя шокировали местных жителей и буквально «взорвали» социальные сети. Абсолютно все очевидцы наезда до этого выражали уверенность в том, что виновник аварии был в состоянии опьянения.

Местные врачи уже поспешили оправдаться, что далеко не всегда экспертиза способна выявить употребление запрещенных веществ. В интервью «Первому каналу» главврач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин не исключил, что состояние ступора у водителя могло быть вызвано сильным стрессом.

«Может и действительно, он использовал какие-то препараты, которые мы, медицина, на сегодняшний день не можем определить. Синтетические наркотики постоянно совершенствуются в подпольных лабораториях», — заявил он.

Депутат областного парламента Андрей Трофименков выяснил, что водитель Porsche ранее уже имел проблемы с законом, как раз связанные с наркотиками. Теперь парламентарий хочет разобраться, как так вышло, что врачи неадекватного водителя признали полностью трезвым.