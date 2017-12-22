Ещё
На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека 

RT на русском 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей, сообщает Nation News.

По предварительной версии, женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и врезалась в КмаАЗ, ехавший впереди. Затем легковую машину отбросило на встречную полосу, по которой двигалась Toyota Camry.

После удара иномарка загорелась, и в горящий автомобиль на полном ходу въехал тягач.

Погибли водители Lada и Toyota. Двое пассажиров иномарки получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

RT на русском: последние новости
Эвакуированные из-за взрыва газа жители дома в Омске размещены в местной гостинице СМИ: В аэропорту Шереметьево задержали гражданку Британии с муляжом гранаты Восемь человек пострадали в результате пожара в зоопарке Лондона
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МВД Украины отреагировали на задержание Яценюка
Стюардесса выпала из самолета во Внуково
Кличко прокомментировал отношения между РФ и Украиной
Крымчанка легла под колеса российского военного грузовика
В Крыму объявили экстренное предупреждение
Видео
09:21
Путин призвал омолодить «любимую бабушку» Россию
Политика
00:34
«Подогреть кровопролитие»: США поставят оружие на Украину
Оружие Армия
04:28
«Мы пристально наблюдаем»: новый розыгрыш Вована и Лексуса
Общество США
00:47
Опубликовано видео взрыва в Омске
Происшествия Катастрофы
09:13
Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
Оружие Армия
00:18
Ролик с пандами развеселил пользователей
Общество
07:37
Путин: Нет силы, которая могла бы остановить Россию
Политика
00:34
Россия отреагировала на опасное решение США
Политика Ближний Восток
01:04
Инопланетное вторжение: запуск Falcon напугал американцев
Наука и техника
01:56
Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение