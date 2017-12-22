На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей, сообщает Nation News.
По предварительной версии, женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и врезалась в КмаАЗ, ехавший впереди. Затем легковую машину отбросило на встречную полосу, по которой двигалась Toyota Camry.
После удара иномарка загорелась, и в горящий автомобиль на полном ходу въехал тягач.
Погибли водители Lada и Toyota. Двое пассажиров иномарки получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.