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В сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки»
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В Новосибирске в сумке нашли тело девушки с сайта «Содержанки» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

На пляже Новосибирска полицейские обнаружили тело 19-летней девушки с сайта «Содержанки», пропавшей несколько дней назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О пропаже Кристины Приходько заявил ее отец. По его словам, она с утра отправилась на учебу, но домой вечером не вернулась. Ее телефон был отключен. В результате поисков была найдена хозяйственная сумка, в которой находилось тело пропавшей.

По предварительной информации, девушку задушили, перед этим изнасиловав. При этом уточняется, что результатов экспертизы пока нет.

Отец Кристины рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ, что, по словам его дочери, та хотела «устроиться гувернанткой, коттедж убирать». В аккаунтах убитой следователи обнаружили переписку с потенциальным «работодателем». На эту вакансию брали только модельных девушек юного возраста.

Сайт «Содержанки» занимается поиском любовниц для богатых спонсоров.

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