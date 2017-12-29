«Чуть не задохнулись в тоннеле»: пожар в метро Петербурга

Появились кадры пожара в метро Петербурга

Пятый канал опубликовал первое видео задымления на станции «Горьковская» петербургского метро.

На кадрах видно поднимающихся на эскалаторе пассажиров подземки и слышно, как сотрудница метрополитена по громкой связи призывает их войти в вагоны, так как станция закрывается.

Одна из пассажирок сообщила в соцсети, что люди «чуть не задохнулись в тоннеле». По ее словам, на жалобы пассажиров поезда машинист ответил грубо. "Мужчина нажал на кнопку экстренной связи, а тот в ответ: «Да знаю я»", — пишет свидетельница задымления.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о начавшемся на станции «Горьковская» задымлении. По данным «Фонтанки», загорелась ремонтируемая вентиляционная шахта на Марсовом поле, дым от пожара затянуло в тоннель между станциями «Горьковская» и «Невский проспект», в результате чего обе были закрыты для входа пассажиров.

Как пояснили изданию в пресс-службе петербургского метро, для исправления ситуации включена дополнительная вентиляция, а станции будут открыты после выветривания дыма из тоннеля.