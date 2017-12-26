ДТП в Москве: паника водителя или спланированная атака?

ДТП на Кутузовском проспекте: паника водителя или спланированная атака?

Трагедия на Кутузовском проспекте в Москве. Четыре человека погибли, еще один в реанимации, 11 пострадавших. Как рейсовый автобус мог оказаться в подземном переходе? Что говорят водитель ЛИАЗа, производитель автобуса и те, кто ездит на подобной технике? И мог ли водитель с 30-летним стажем запаниковать так, что со стороны все выглядело как спланированная атака?

Если суммировать все официальные и неофициальные данные о происшествии, картина складывается такая: 58-летний водитель автобуса, имеющий 30-летний стаж в профессии, в понедельник вышел на работу сверхурочно. На линии якобы не хватало водителей.

В свой выходной Виктор Тихонов вышел не на свой маршрут и управлял автобусом, за рулем которого прежде не сидел ни разу. Несколько часов все шло нормально. Но потом случилось то, что внятно объяснить до сих пор никто так и не смог. Автобус трогается с места у тротуара, машина делает несколько сложных маневров и скатывается по лестнице подземного перехода. Со стороны все выглядит исключительно как спланированная атака. Так же показалось и тем, кто был в этот момент в автобусе. Вот что рассказал журналистам один из пассажиров:

«Вроде был спокоен. Двигатель был заглушен. Вдруг ни с того ни с сего дает по газам, выезжает на тротуар, впереди стоял еще один автобус, почему он в него не въехал, если бы захотел остановиться, или вот сюда в деревья? А он специально выехал, мне показалось, что специально, не знаю, в этот переход. Въехал прям туда, людей посбивал».

Однако водитель утверждает, что автобус поехал сам, и что остановить его было уже невозможно. Версия Тихонова: он готовился к очередному рейсу, до выезда оставалось около десяти минут. Увидев, что сзади подъезжает другой автобус, Тихонов решил перепарковаться, чтобы не мешать. Он снимает свой автобус с ручника, и машина срывается с места. Водитель тормозит, но ни педаль, ни ручник не помогают.

Звучала и версия о том, что под педаль попала бутылка с водой. Представитель компании-производителя этих автобусов — директор по развитию дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Виктор Маковецкий заявил, что полный отказ тормозной системы невозможен. Двойной контур обычного тормоза, ручник, в конце концов торможение двигателем, то есть просто поворот ключа в замке зажигания — предварительный анализ показывает, что водитель не попытался сделать ничего из вышеперечисленного, говорит Маковецкий

Виктор Маковецкий, директор по развитию дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ»: «С большой долей вероятности ни одна из перечисленных мною тормозных систем автобуса, наверное, все-таки не была приведена в действие, потому что при приведении любой из них автобус гарантированно бы остановился».

Через соцсети редакция Business FM обратилась к водителям ЛИАЗов. Один из них, отказавшись называть свое имя, сказал, что версия с неконтролируемым движением автобуса его не удивила:

«То же самое было бы. Пришел в автобус, только сел, завел, а он как пошел вразнос. Все: ни ручник, ничего, вообще не остановить, ни заглушить, ничего. Как пошел, только вырулил. Там бордюр сантиметров 60 на «Речном», здоровый. Он этот бордюр, забор снес и в витрину бы зашлепал. Вообще не остановить автобус».

У ЛИАЗа 5292.60 автоматическая коробка передач. Этот конкретный автобус был поставлен на учет меньше года назад. Производитель говорит, все системы в норме. В «Мосгортрансе» утверждают: автобус был исправен. Водитель был трезв и прошел осмотр перед рейсом без проблем. То есть формально все было правильно. Но как объяснить поведение водителя? Почему он не направил машину в столб, в дерево, в другой автобус? Почему именно в переход? И это при 30-летнем стаже. Стаж в данном случае как раз может быть проблемой, говорит руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «Мастер-класс» Алексей Колонтай.

Алексей Колонтай руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «Мастер-класс» «При управлении автомобилем есть стандартизированные ситуации, когда автомобиль выходит из-под контроля водителя. То есть, когда мы поворачиваем руль, а машина продолжает ехать прямо — снос передних колес. Поворачиваем руль, а машину вдруг начинает задом наперед разворачивать — занос автомобиля. Чтобы водитель понял, что произошло, снос или занос, то он должен в этих сносах-заносах побывать минимум от тысячи до пяти тысяч раз. Ни один или два раза, как говорят многие: да у меня стаж 25 лет, дедушку Ленина возил. Нужно именно большое количество раз. Это голая педагогика. Тут нужно наработать моторику, и в такой ситуации нельзя думать, нужно действовать. Должна быть моторная реакция. Поскольку водительский стаж у него большой, у него приемы свои какие-то наработаны для другой техники. Водительский стаж не является гарантией того, что человек в стрессовой ситуации сможет что-то делать. Стрессовая ситуация — это ступор, он начинает выполнять действия в состоянии стресса, которые могут быть абсолютно неадекватны».

По словам юристов, водитель может отправиться в тюрьму на срок до семи лет. Впрочем, не исключено, что к ответственности привлекут и его руководство. По соответствующим статьям тем, кто отправил в рейс Тихонова, может грозить от пяти до восьми лет колонии со штрафом. Ространснадзор проверит компанию «Мострансавто» внепланово. По согласованию с Генеральной прокуратурой.