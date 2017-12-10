Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео

В Сети появились запись с видеорегистратора автобуса, наехавшего на людей в подземном переходе возле метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что регистратор оказался сильно поврежден, восстановить удалось только первые несколько секунд.
На записи слышно, как водитель выкрикивает ругательства, что говорит о том, что произошедшее стало для него неожиданностью.
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Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследование дела о ДТП у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где погибли четыре человека.