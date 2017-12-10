Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео

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Последние слова водителя автобуса перед наездом на людей в Москве попали на видео 

Газета.Ru 10 декабря 2017

В Сети появились запись с видеорегистратора автобуса, наехавшего на людей в подземном переходе возле метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что регистратор оказался сильно поврежден, восстановить удалось только первые несколько секунд.

На записи слышно, как водитель выкрикивает ругательства, что говорит о том, что произошедшее стало для него неожиданностью.

&gt;&gt; Соседи рассказали о водителе въехавшего в переход автобуса

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследование дела о ДТП у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, где погибли четыре человека.

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