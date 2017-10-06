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«Его буквально разорвало»: подробности ДТП во Владимирской области
Власти Владимирской области назвали возможную причину столкновения автобуса с поездом. Пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова рассказала РИА Новости, что автобус заглох на железнодорожном переезде, когда пытался объехать пробку.
Также она уточнила, что в автобусе с казахстанскими номерами ехали граждане Узбекистана. По ее словам, в автобусе находились 50 человек и все они спали. Когда транспортное средство вынужденно остановилось, водитель закричал, 34 человека проснулись и вышли из автобуса, чтобы столкнуть его с путей. Они выжили, а те, кто остался в автобусе, погибли.
«Его буквально разорвало», — пояснила Шляхова.
Около 03:30 по московскому времени в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным Следственного комитета, в ДТП погибли 17 человек. Источник Интерфакса в экстренных службах сообщает о 21 погибшем, трое из них дети.
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