«Его буквально разорвало»: подробности ДТП во Владимирской области

Власти Владимирской области назвали возможную причину столкновения автобуса с поездом. Пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова рассказала РИА Новости , что автобус заглох на железнодорожном переезде, когда пытался объехать пробку.

Также она уточнила, что в автобусе с казахстанскими номерами ехали граждане Узбекистана. По ее словам, в автобусе находились 50 человек и все они спали. Когда транспортное средство вынужденно остановилось, водитель закричал, 34 человека проснулись и вышли из автобуса, чтобы столкнуть его с путей. Они выжили, а те, кто остался в автобусе, погибли.

«Его буквально разорвало», — пояснила Шляхова.