Samsung Grand Duos взорвался в кармане у жителя Индонезии

У сотрудника отеля в индонезийском городе Семаранг в кармане взорвался телефон Samsung Grand Duos. Эта модель была выпущена в 2013 году.

Владелец смартфона получил незначительные травмы, так как успел быстро снять рубашку, которая загорелась, передает ТАСС

В сентябре прошлого года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж модели Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями, которые могли взорваться.