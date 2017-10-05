СМИ: сирийский военный рассказал подробности захвата двух россиян боевиками

Арабские СМИ разместили рассказ сирийского военного, который, по его словам, стал свидетелем завхата в заложники двух россиян в Сирии. Свидетельства солдата публикует портал Arabitoday.



По словам сирийца, он двигался в сопровождении группы «русских солдат» (по данным некоторых СМИ они являются сотрудниками частной военной компании — ред.) на двух микроавтобусах на востоке Сирии. Машины подверглись обстрелу из тяжелых пулеметов.

«Мне повезло, потому что я был во втором микроавтобусе и сумел выбраться из него, прежде чем он был уничтожен», — рассказал сирийский солдат.



После этого боевики открыли по военным огонь из стрелкового оружия, около 30 террористов попытались их окружить. Водитель сопровождавшего микроавтобусы «Урала» пытался машиной расчистить дорогу, но не смог.



«Тогда десять «русских солдат» вместо того, чтобы отступить и уйти, укрылись за песчаной насыпью на обочине и вступили в бой с террористами. Боевиков было около 80, причем у них было тяжелое оружие, однако они не ожидали такого сопротивления», — сказал сириец.



По его словам, когда у русских закончились боеприпасы, они, судя по всему, пошли в рукопашную с применением холодного оружия.





«Теперь я увидел двоих из этих десяти на видео и всеми мыслями сопереживаю им и их родственникам, я никогда не забуду этого самопожертвования», — отметил сирийский военный.