Подполковник СБУ, перешедший в ДНР, рассказал о секретных тюрьмах в Мариуполе

«В Мариуполе, где я проходил службу, в подвальном помещении организована камера, вот я там и сидел. А еще тюрьма основная — «Яма», так ее называют, в аэропорту в Мариуполе», — заявил Лабусов.

Туда, по его словам, отвозили людей, которые, по мнению украинских властей, были «опасны с точки зрения сепаратизма».

«Сначала они сидели в этой тюрьме — в подвале, потом их туда везли. Их распределяли, то есть это не официальные тюрьмы», — сказал Лабусов.

В ходе брифинга Лабусов также заявил, что на Украине ни одно политическое решение не принимается без вмешательства иностранных государств.

Напомним, подполковник СБУ Роман Лабусов с пакетом секретных документов перешел на сторону ДНР. Эти документы касаются деятельности украинских спецслужб в отношении Донбасса и РФ. Лабусов в последнее время был начальником подразделения шифровальной связи СБУ в Мариуполе.