В Москве расстреляли бизнесмена

В центре Москвы совершено покушение на предпринимателя Арсена Папазяна. Как сообщает Telegram-канал Mash, неизвестный четыре раза выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления на автомобиле.



На месте происшествия работают следователи СК Москвы. Раненый мужчина доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. По предварительной версии следователей, покушение носит «заказной» характер. Личность потерпевшего не раскрывается.