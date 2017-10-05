На Сицилии россиянка попала в рабство к итальянцу-мусульманину

Итальянская полиция арестовала жителя Сицилии, который фактически взял в рабство молодую россиянку, подвергал ее сексуальному насилию и заставлял соблюдать мусульманские обычаи, сообщили РИА Новости в управлении полиции города Катания.

Гражданка РФ, долгое время проживавшая на севере Италии, познакомилась с 31-летним итальянцем в открытом чате в WhatsApp и, влюбившись, в апреле этого года переехала к нему на Сицилию.



Спустя некоторое ее жизнь с Джузеппе Д'Иньоти, который оказался мусульманином, представлявшимся выходцем из Марокко по имени Юссуф, стала мукой.



На протяжении нескольких месяцев он подвергал ее побоям, сексуальному насилию и угрозам убийством. Жертва была вынуждена носить хиджаб, молиться вместе с мужчиной и смотреть с ним видеоролики, на которых были сняты казни "неверных" из западных стран.



"В среде единоверцев он гордился тем, что сделал мусульманкой блондинку с голубыми глазами", — заявил представитель полиции.



По его словам, женщину не выпускали из дома, однако после одного из избиений она оказалась в больнице, откуда ей удалось сбежать в конце сентября. После этого она смогла добраться на поезде до Турина, где подала заявление в полицию.



Д'Иньоти обвиняется в таких преступлениях, как обращение в рабство, сексуальное насилие, похищение человека, жестокое обращение и нанесение телесных повреждений. Выяснилось, что с 2010 по 2015 года он сидел в тюрьме по аналогичным преступлениям в отношении своей бывшей жены.



Личность россиянки, ее возраст и нынешнее местоположение держатся в тайне в интересах следствия, отметили в полиции.