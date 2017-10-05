Пьяные еноты сорвали цирковое выступление на Украине

Сбежавшие во время гастролей цирковые еноты в украинском городе Сторожинец разгромили магазин, угостились пролившимся алкоголем, после чего не смогли выступать на арене из-за сильного похмелья. Два енота разгромили продуктовый магазин в центре Старожинец в Черновицкой области, выпили спиртное, после чего сорвали цирковое представление, в котором должны были участвовать. Об этом сообщают украинские Вести.

Ранее сообщалось, что животные разбили несколько бутылок крепкого спиртного в магазине, налакались его, закусив сладостями и колбасой. Сумма ущерба, причиненного енотами, составила около 46 тысяч гривен (99 тыс. рублей). Проказники сбежали из передвижного цирка, который находился рядом с магазином. Администратор государственного цирка-шапито Орбита Василий Колос рассказал, что видел разбитые бутылки водки, коньяка и пива на месте преступления. Еноты были нетрезвые, с запахом. У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров.

Думаю, с ними все будет хорошо, енотов подлечат, прокапают, — отметил он. Владелица торговой точки обнаружила животных утром, когда она вошла в помещение, один хулиган сбежал, второй расцарапал ей ногу. Возмещение ущерба владелица решила с цирком напрямую, без обращения в полицию. В своей жизни видел и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли, — добавил Колос.