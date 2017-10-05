На Украине ограбившие магазин пьяные еноты не смогли выступать в цирке

На Украине два цирковых енота сбежали из шапито и утроили настоящий погром в одном из продуктовых магазинов. Как стало известно, после дерзкой вылазки животные вот уже несколько дней не могут принимать участия в цирковых представлениях, так как тяжело страдают от алкогольного опьянения и интоксикации. О нетипичном происшествии рассказал администратор цирка-шапито «Орбита» Василий Колос.

В разгромленном магазине еноты не только пили водку, коньяк и пиво, но и съели большое количество дорогого сыра и колбасы, а также поцарапали острыми когтями хозяйку магазина, заставшую их на «месте преступления».

"Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом. У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров", — рассказал администратор цирка.

Сообщается также, что хозяйка магазина не стала заявлять о происшедшем в полицию, а разрешила все финансовые вопросы напрямую с цирком.