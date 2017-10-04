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Видео: автохам специально едет по тротуару в Москве, несмотря на пустую автодорогу

Водитель снял на видео езду по тротуару в Москве
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Очередной пример принципиально наплевательского отношения к окружающим стал доступен интернет-пользователям. В одном из известных аккаунтов в социальной сети Instagram, специализирующемся на подборке таких записей, которые делают люди, упивающиеся ложным чувством собственного превосходства над другими, выложено видео, где неизвестный нарушитель преднамеренно едет по тротуару, при том, что проезжая часть
Неизвестный, о поведении которого можно говорить лишь хлесткими эпитетами, не останавливается ни перед кем — даже когда перед ним возникает молодая мать с детской коляской, очевидно чувствующий себя хозяином положения невежа продолжает, как ни в чем не бывало крутить руль и жаль на педаль.
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