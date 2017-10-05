СМИ узнали о покупке лас-вегасским стрелком вызывающего агрессию успокоительного

Стивен Пэддок, устроивший вечером 1 октября бойню в Лас-Вегасе (штат Невада), летом этого года приобрел прописанное ему сильнодействующее успокоительное, которое в определенной ситуаций может вызвать у пациента вспышку агрессии. Об этом пишет газета Las Vegas Review-Journal.

В июне 64-летнему Пэддоку были выписаны 50 таблеток препарата диазепам дозировкой 10 миллиграммов. Врач порекомендовал ему принимать препарат один раз в сутки. В тот же день Пэддок приобрел «Валиум» (одно из торговых названий диазепама) в городской аптеке Рено. За покупку Пэддок расплатился своими деньгами, не воспользовавшись медицинской страховкой.

В офисе врача Стивена Винклера, выписавшего Пэддоку диазепам, отказались раскрыть информацию, являлся ли он пациентом Винклера.

Главный врач Центра реабилитации в Лас-Вегасе Мел Пол заявил Las Vegas Review-Journal, что диазепам может вызвать осложнения у пациентов, которых пытаются успокоить с помощью этого препарата. «Это очень похоже на то, что происходит, когда вы даете алкоголь некоторым людям. Они становятся агрессивными, а не идут спать», — добавил он.

Также диазепам усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических, анальгетических препаратов, алкоголя. Прием препарата длительное время может привести к зависимости от него. В России оборот диазепама ограничен с 2013 года.

1 октября Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.