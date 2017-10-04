

Сотрудники ФСБ потребовали от родителей одного из захваченных в Сирии россиян Григория Цуркану "не поднимать шум", сообщает "Радио Свобода"

По заявлению радиостанции, об этом сообщили сами родители мужчины.

Отмечается, что брат Цуркану утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.



Родители мужчины, по словам радиостанции, рассказали, что им "позвонили неизвестные", пообещали, что их сына освободят, и сказали "не поднимать шум". Они добавили, что звонок был "из ФСБ".

