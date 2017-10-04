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СМИ: ФСБ просила семью захваченного в Сирии россиянина "не поднимать шум"
Сотрудники ФСБ потребовали от родителей одного из захваченных в Сирии россиян Григория Цуркану "не поднимать шум", сообщает "Радио Свобода".
По заявлению радиостанции, об этом сообщили сами родители мужчины.
Отмечается, что брат Цуркану утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.
Родители мужчины, по словам радиостанции, рассказали, что им "позвонили неизвестные", пообещали, что их сына освободят, и сказали "не поднимать шум". Они добавили, что звонок был "из ФСБ".
Отслеживающая исламистские ресурсы организация Site Intelligence Group заявила о публикации боевиками террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) видеозаписи с якобы двумя пленными россиянами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о пленении в Сирии двоих россиян пока нельзя воспринимать как официальную и призвал ориентироваться на заявления российского Минобороны.
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